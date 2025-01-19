أعراض بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب العقم وتصيب 190 مليون امرأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

متابعة الكشف الدوري على السيدات والفتيات، أحد أهم الخطوات التي تنجح في التشخيص والاكتشاف المُبكر لعديد من المشكلات الصحية التي من شأنها قد تؤثر فيما بعد على الحمل والإنجاب، وتعد بطانة الرحم المهاجرة، أو ما يطلق عليها علميًا «الانتداب الرحمي» من المشكلات الخطيرة التي إذ لم تُعالج مُبكرًا قد تسبب العديد من الأمراض الصحية تصل إلى العقم.

بطانة الرحم المهاجرة يسبب العقم ويصيب 190 مليون من النساء

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن بطانة الرحم المهاجرة، وأعراضها وطرق العلاج والمخاطر، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

بطانة الرحم المهاجرة تصيب 190 مليون من النساء

وبطانة الرحم المهاجرة، مرض يصيب ما يقرب من 190 مليوناً من النساء والفتيات، على مستوى العالم، فهو مرض مزمن يعني نمو نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج الرحم، ما ويجعل الحمل أكثر صعوبة إذذ يكون مصحوباً بألم شديد بالحوض، ويظهر بداية أول دورة شهرية للمريضة المصابة به ويدوم حتى انقطاع الطمث.

ويسبب بطانة الرحم المهاجرة، انتفاخ البطن، والغثيان، والتعب، والاكتئاب، والقلق، وحتى العقم، وعدم القدرة على الحمل والإنجاب.

أنواع بطانة الرحم المهاجرة

وتنقسم أنواع المرض المزمن للآتي:

الانتباذ البطاني الرحمي السطحي:

ويوجد على الصفاق الحوضي

الانتباذ البطاني الرحمي المبيضي الكيسي (الورم البطاني الرحمي):

يوجد في المبايض

الانتباذ البطاني الرحمي العميق:

يوجد في الحاجز الشرجي المهبلي، والمثانة، والأمعاء

الانتباذ البطاني الرحمي:

موجود خارج الحوض في حالات نادرة

أعراض بطانة الرحم المهاجرة

يسبب مرض بطانة الرحم المهاجرة، العدبد من الأعراض على النحو التالي:

آلم شديد بالحوض أثناء فترات الدورة الشهرية.

آلام أثناء الجماع.

آلام عند التبول.

صعوبة في الحمل.

ألم في أسفل البطن.

نزيف شديد أثناء الدورات الشهرية أو فيما بينها

انتفاخ البطن أو الغثيان

التعب

الاكتئاب أو القلق

علاج بطانة الرحم المهاجرة

تختلف طرق علاج بطانة الرحم المهاجرة من حيث الأعراض ودرجة وشدة المرض، على النحو التالي:

الأدوية

تُستخدم الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ومسكنات الألم أحيانًا لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، فضلًا عن الأدوية الهرمونية مثل مضاهئات الهرمون المُطْلِق ووسائل منع الحمل (تنظيم النسل).

وتُستخدم الأدوية والإجراءات المرتبطة بالخصوبة أحياناً لدى المصابات ببطانة الرحم المهاجرة اللواتي يواجهن صعوبة في الحمل.

العمليات الجراحية

تجرى العمليات الجراحية أحياناً لإزالة الآفات والالتصاقات والأنسجة الندبية الناجمة عن الانتباذ البطاني الرحمي.