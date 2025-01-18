سر اختلاف إطلالة صابرين في مسلسل إقامة جبرية.. عملية في الرقبة وخست 20 كيلو

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خطفت الفنانة صابرين الأنظار إليها منذ الظهور الأول لها في مسلسل «إقامة جبرية» الذي يُعرض حاليًا، على منصة «watch it» ضمن أعمالها الأصلية، إذ تلعب دور «عايدة»، طبيبة نفسية تتورط في صراعات مع إحدى مرضاها التي تلعب دورها هنا الزاهد.

تفاعل شديد خاصة من الفتيات مع كل ظهور للفنانة صابرين في المسلسل، ليس لأدائها المختلف في تأدية دور طبيبة نفسية، ولكن بسبب التغير الكبير في إطلالتها، وكيف بدت بعُمر أقل، وملامح شبابية جذابة لا تشوبها شيء، مع قوام ممشوق للغاية، أثار التساؤلات حول الإجراءات الطبية والتجميلية التي من الممكن أن تكون خضعت لها الفنانة، وذلك لإطلالتها الجديدة والخاطفة للأنظار.

حقن التخسيس وعملية في الرقبة.. سر اختلاف صابرين في مسلسل إقامة جبرية

سر ظهور الفنانة صابرين اللافت للأنظار، والمميز في أحدث أعمالها «إقامة جبرية»، أنها نجحت في خسارة أكثر من 20 كيلو من وزنها، ما أدى لظهورها بقوام مختلف ورشيق، فضلًا عن إجراء تجميلي في الرقبة، لتظهر بعمل أقل بكثير.

وكشفت «صابرين» خلال الأشهر الماضية، في تصريحات تلفزيونية، أن السبب وراء تغير ملامحها هو نجاحها في خسارة أكثر من 20 كيلو من وزنها، وذلك بفضل حقن التخسيس، مؤكدة إن نتائجها بالنسبة لها كانت ناجحة للغاية، خاصة وإنها لم تصل لهذه النتائج من قبل سنوات عندما خضعت لعملية تحويل مسار: «حقن التخسيس هي السبب، جسمي ووزني قل، رغم صعوبة الحرق مع تقدم العمر، وكمان وشي بقى أنحف، لكن لازم متابعة مع دكتور منصحش بيها بدون متابعة طبيب».

وتابعت: «كمان أنا واخدة بالي من ممارسة الرياضة والأكل الصحي دلوقتي».

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت حذرت بضرورة تجنب حقن مزيفة من أنواع من حقن خفض الوزن، فيما حذرت وزارة الصحة من الحصول على حقن التنحيف دون اللجوء إلى طبيب مختص

بخاف من عمليات التجميل في الوش وخضعت لإجراء في الرقبة

وعن سر جمالها، أكدت أنها تخشي العمليات الجراحية لتجميلية، خاصة بالوجه، إذ إنها تفضل الخلطات الطبيعية: «بخاف من العمليات، ودي خلقة ربنا أغيرها ليه، لكن بحب الماسكات وخصوصًا منقوع لبان الدكر».

وكانت الفنانة صابرين، خضعت منذ أكثر من عام لعملية تجميل في منطقة الرقبة، إذ نشرت حينها صورة لها مع طبيبها المعالج والذي أجرى لها عملية التجميل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «بعد تعب الأيام والشهور والسنين اللي فاتت بجلسة واحدة اتظبطت كل الدنيا، تسلم إيدك يا دكتور وخاصة رقبتي أنا مش عارفة انت عملت إيه شلتها وحطيت رقبة تانية جديدة».