الامارات | يوم مفتوح في منطقة القوز الإبداعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مجموعة وصل لإدارة الأصول، عضو في لجنة منطقة القوز الإبداعية، يوماً مفتوحاً في «مركز تجربة وصل»، وذلك بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبمشاركة 80 ممثلاً من الشركات والكيانات التابعة لمنطقة القوز الإبداعية، بهدف تعريف المستأجرين وأصحاب الأراضي على مستجدات تطوير المنطقة، والكشف عن المخططات الجديدة التي تفتح الآفاق على مزيدٍ من الفرص، بما يسهم في تطوير المنطقة، وتعزيز مكانتها وجهة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتضمن اللقاء توضيحاً حول التغييرات الجديدة في المخطط العام للمنطقة والإمكانات التنموية للمنطقة، وشملت المخططات تطويراً في استعمالات الأراضي من صناعية إلى أراضٍ مخصصة للصناعات الإبداعية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الاستعمالات التجارية والسكنية، بما يسهم في دعم الأعمال المتنوّعة وتحقيق فوائد كبيرة.

كما شهد اليوم إطلاق مركز خدمة العملاء الخاص بمنطقة القوز الإبداعية في «مركز تجربة وصل»، وهو مركز متكامل لجميع الخدمات والتراخيص والتصاريح المتعلقة بالأعمال الإبداعية، في خطوة تهدف إلى تسهيل تلبية متطلبات المبدعين، وخلق مساحات أوسع نحو الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي.

وشكّل اللقاء منصة للحوار الفعّال، أتاحت لأعضاء المجتمع الإبداعي وملاك الأراضي والمستأجرين مشاركة أفكارهم واستفساراتهم مع ممثلي الجهات الحكومية، ووفّرت لهم مناخات من التعاون والتواصل البناء. وتم تسليم الخرائط المحدثة لمستأجري الأراضي باستخدامات متنوّعة تلبي احتياجات أعضاء المجتمع الإبداعي، وتعزّز قدرتهم على الابتكار وتحفز النمو الاقتصادي.