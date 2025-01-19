الامارات | نورا القبيسي بطلة كأس سباق فاطمة بنت منصور للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الفارسة نورا حمد القبيسي على صهوة "ايزي بلاي" لاسطبلات البوادي، لقب كأس سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم.

شهد السباق الذي اختتم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة منافسة قوية في جميع مراحله بمشاركة 125 فارسة، وتوجت الفائزات الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

كما شارك في مراسم التتويج، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وحسمت الفارسة البطلة اللقب قاطعة المسافة الكلية للسباق محققة 3:18:03 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 30.30كلم/ ساعة.

وحصدت المركز الثاني الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة "الكونيتا" لاسطبلات "إم7"، مسجلة 3:18:07 ساعات، وجاءت ثالثة زمزم الحساني على صهوة "بوليا كونديسا" لاسطبلات البطين بزمن وقدره 3:18:50 ساعة.

وفي سياق متصل، شارك 31 متطوعاً من أفراد "كلنا شرطة" بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية - قسم المناطق الخارجية بتنظيم وتوعية الجمهور، ونشر ثقافة التطوع، ومساندة الفرق الشرطية الأخرى في سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم.

وساهم المتطوعون بأدوار كبيرة كان لها أثرها الملموس والكبير في نجاح السباق، من إنجاز العديد من المهام المرتبطة بالترتيبات التنظيمية قبل وأثناء السباق، وفي الفعاليات المصاحبة، وخلال مراسم تتويج الأبطال.

وحظيت هذه المشاركة الإيجابية بالإشادة والتقدير من مسؤولي قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة والفرسان والزوار، نظراً للدور المتميز لجميع المتطوعين في تقديم الإرشادات لحركة الزوار داخل القرية.