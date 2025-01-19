شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. بيراميدز يسيطر ويتقدم بثنائية على دجوليبا المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 15 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي التي تجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقدم الفريق السماوى بنتيجة 2 - 0.

سجل صديق إيجولا هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثانى بعد صناعة من رمضان صبحى فى الدقيقة 10.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي، خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.