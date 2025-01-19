شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كرواتيا يستقبل حسن مصطفى وخالد فتحى ورئيس المتحدة للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري، ورئيس بعثة مصر في بطولة العالم لليد 2025 والتي تقام بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.

شهدت الزيارة حضور محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس المتحدة للرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

تأتي الزيارة على هامش مشاركة الفراعنة في بطولة العالم لليد 2025، وشهد اللقاء الحديث عن البطولة، ومشوار منتخب مصر بعد الفوز في أول جولتين وتأهله للدور الرئيسي، وكذلك تقديم كل سبل الدعم للفراعنة في باقي مشوارهم بالبطولة العالمية.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الأرجنتين والبحرين في أولى مبارياته بالبطولة، ليضمن التأهل إلى الدور الرئيسي بشكل رسمي، ويتبقى لقاء كرواتيا في ختام دور المجموعات لحسم التأهل في صدارة في المجموعة.

وتقام مباراة مصر وكرواتيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأحد، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق خالد خيري.

ويتواجد منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 18 لاعبًا كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك)، محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)، بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، ياسر سيف (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).