شكرا لقرائتكم خبر عن منذ خسارة صن داونز.. الأهلى يتلقى هزيمة أخرى على أرضه بدورى الأبطال بعد 1057 يوما والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الأهلي هزيمة أخرى في دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هزيمة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس هي الأولى له في ملعبه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد 1057 يوما، وبعد 21 مباراة داخل الميدان، وآخر هزيمة تعود لتاريخ 26 فبراير 2022 ضد صنداونز بنتيجة 1 - 0.

وسبق أن خسر الأهلي من شباب بلوزداد بهدف نظيف في الجولة الرابعة بدور المجموعات، ولكن الخسارة كانت خارج الديار، فيما جاءت الهزيمة من أورلاندو على استاد القاهرة وبعد فترة طويلة من عدم تلقي نتيجة سلبية على أرضه.

وخسر فريق الأهلي من أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذه الخسارة وصل أورلاندو بايرتس إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف الأهلي عند 10 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية كثاني مجموعته.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بضغط عالي على دفاع أورلاندو وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة وسام أبو علي، ولكن لعبها أفشة بطريقة سيئة، وهدد ديون هوتو مرمى الأهلي في الدقيقة 10 ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر ياسر إبراهيم فرصة تسجيل هدف محقق من رأسية بعد استقبال عرضية رائعة من أفشة، ولكن أهداها بجوار القائم الأيسر لمرمى أورلاندو، وسدد إمام عاشور تصويبة أرضية في الدقيقة 17 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للضيوف، وفي الدقيقة 18 هدد الأهلي مرمى أورلاندو بهجمة مزدوجة من رأسية خالد عبد الفتاح وأنقذها الحارس، فيما لعب عمر الساعي مقصية مزدوجة ولكن مرت أعلى العارضة.

وصوب عمر الساعي تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 30 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أورلاندو، وسدد إمام من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة ولكن أمسك بها حارس الفريق الجنوب إفريقي، وأنقذ ياسر إبراهيم الأهلي من هجمة خطيرة وفرصة هدف لأورلاندو في الدقيقة 39، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

هدد أورلاندو مرمى الأهلي في الدقيقة 48 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليسرى ووضعها رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مصطفى شوبير، ووفي الدقيقة 51 هدد الأهلي مرمى أورلاندو عن طريق أفشة بعد استلام تمريرة من إمام عاشور ولكن وضع مدافع أورلاندو قدمه ومنع تصويبة أفشة من الوصول إلى مرماه.

وسجل موفوكينج هدف التقدم لمرمى أورلاندو في الدقيقة 53 من خطأ فادح بين رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 كم متابعته لتمريرة إمام عاشور السحرية، وأنقذها الحارس ثم عاد وأمسك بها مرة أخرى.

وهدد أفشة مرمى أورلاندو بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة، وأجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 64 بنزول محمد هاني وحسين الشحات وكريم الدبيس بدلا من خالد عبد الفتاح وعمر الساعي وأفشة، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 66 ولعبها إمام داخل منطقة الجزاء ولكن استقبلها ربيعة برأسية سيئة وتحولت إلى ركلة مرمى للضيوف.

وتعادل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 69 بعد استقبال الكرة في المساحة الخالية من الجبهة اليسرى ووضعها من أعلى الحارس في المرمى الخالي، وفي الدقيقة 70 سدد مروان عطية تصويبة صوب مرمى أورلاندو ولكن أنقذها الحارس، وأجرى الأهلي تغيير رابع في الدقيقة 73 بنزول عمرو السولية بدلا من مروان عطية.

وأجرى الأهلي تغيير جديد في الدقيقة 82 بنزول أكرم توفيق بدلا من كريم نيدفيد، وسجل أورلاندو الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق جيلبرتو، وصوب وسام أبو علي تصويبة في الدقيقة 87 من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أورلاندو، فيما أهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89.

وألغى حكم الراية هدف التعادل للأهلي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بداعى تسلل على ربيعة رغم أن الكرة وصلته من ياسر إبراهيم الذي ألغى حالة التسلل، واستمرت النتيجة بتقدم اورلاندو 2 / 1 حتى نهاية المباراة.