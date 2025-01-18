شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة الحوثي تضع قيادة بنك اليمن والكويت تحت الإقامة الجبرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ونقل الناشط والصحفي فارس الحميري مراسل وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"في اليمن، عن مصادر خاصة، ان الحوثيين يفرضون الإقامة الجبرية وحظر السفر على قيادة "بنك اليمن والكويت" غداة إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على البنك بتهمة تقديم الدعم المالي للعصابة الإيرانية.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على البنك لارتباطه بأنشطة مالية تتعلق بالحوثيين، الأمر الذي دفع مراقبين الى التحذير من استمرار عمل بقية البنوك الخاصة في مناطق سيطرة العصابة الحوثية.

يُذكر أن بنك اليمن والكويت وعدد من البنوك الأخرى، كانوا ضمن إجراءات البنك المركزي بعدن بعد رفضهم نقل مراكزهم الرئيسية الى عدن، الأمر الذي تدخلت فيه دول خارجية والمبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ، لوقف إجراءات البنك ونجحت في ذلك.