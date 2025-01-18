شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية ينصب حواجز عسكرية شمال شرق القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوابة حديدية قرب حاجز جبع العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال وكالة وفا، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية جديدة قرب الحاجز العسكري بالاتجاهين، لقطع السبل أمام المواطنين الذي يحاولون سلوك الطرق الترابية.

وتضاف هذه البوابة إلى أخرى منصوبة منذ عام عند الحاجز العسكري، لزيادة القيود المفروضة على المواطنين وتقييد حركتهم.