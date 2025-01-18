شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 3 ولايات بعد قصف للدعم السريع شرق السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انقطعت الكهرباء في ثلاث ولايات سودانية بشكل كامل بسبب قصف قوات الدعم السريع لمحطة كهرباء في شرق السودان.

وذكرت صحيفة "السوداني" على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن "المليشيات استهدفت بمسيرتين المحطة التحويلية للكهرباء بمدينة الشواك بالقضارف، وتتسبب ذلك في انقطاع كامل للكهرباء بولايات القضارف وكسلا وسنار".

يذكر أن السودان يشهد صراعًا على السلطة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو منذ أبريل عام 2023، تسبب في أزمة إنسانية ونزوح للسودانيين داخل البلاد وإلى خارجه.