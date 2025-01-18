متى يبدأ سن اليأس وكيف يؤثر على الصحة النفسية للمرأة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

سن اليأس أحد مراحل حياة المرأة، اللحظة التي تتوقف فيها الدورة الشهرية، وتحين لحظة نهاية سنوات الإنجاب نتيجة لتوقف الوظيفة الجريبية للمبيض وتراجع مستويات الإستروجين في الدم، وذلك بعد عدة مراحل من المعاناة مع تغيّرات في الدورة الشهرية، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

متى يبدأ سن اليأس؟

ووفقًا للمنظمة، فإن سن اليأس يبدأ في عمر يتراوح بين 45 و55 عاماً وهي مرحلة طبيعية من مراحل التقدم البيولوجي في العمر، وتصل بعض النساء إلى اليأس في سن مبكرة (قبل 40 سنة من العمر).

أعراض سن اليأس

عادًة يحدث سن اليأس، بعد مرور 12 شهراً متتاليا دون حيض، مع عدم وجود سبب فسيولوجي أو مرضي آخر وفي غياب التدخل السريري، وقد يتسبب في الأعراض الآتية:

هبات الحرارة ونوبات التعرق الليلية في الوجه والعنق والصدر.

احمرار الجلد.

خفقان.

إحساس حاد بعدم الارتياح البدني لعدة دقائق.

تغيّرات في انتظام الدورة الحيضية وتدفقها، ينتهي بانقطاع الدورة الشهرية.

جفاف المهْبِل.

الشعور بالألم عند العلاقة الزوجية.

سلس البول.

صعوبة النوم.

الأرق.

تغير المزاج.

الاكتئاب.

كيفية يؤثر سن اليأس على الصحة النفسية للنساء؟

وفقًا لما ذكرته جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية (NAMS)، فإن التغيرات التي تطرأ على الهرمونات هي سبب تقلب المزاج والقلق والاكتئاب، فضلًا عن مشكلات ضغوط منتصف العمر، مثل مشكلات العلاقات، وضغوط رعاية الأطفال الصغار، أو المراهقين، ويمكن تجنب هذه الأمور والمشكلات النفسية التي تبدأ بالقلق والانزعاج وحتى الاكتئاب، على النحو التالي:

- الاهتمام باحتياجاتك الخاصة وليس فقط احتياجات الأسرة والعمل.

- تعزيز الثقة بالنفس.

- ابحثي عن الأدوية الموصوفة من طبيبك لمواجهة الاكتئاب.

- التحدث مع أخصائي الصحة النفسية.

- ضرورة القيام بالنشاط البدني، حتى لا تواجهي صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى.