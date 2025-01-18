مفاجأة تامر حسني لجمهوره في عيد الحب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عن مفاجأة لجمهوره في عيد الحب الموافق 14 شباط (فبراير) المقبل، حيث يستعد لإحياء حفل استثنائي، بمشاركة طلاب جامعتي عين شمس وحلوان، وسيقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، في أجواء من المتوقع أن تكون مليئة بالمشاعر والحب.

كان تامر قد شوق جمهوره، للحفل عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي وعلق عليه، قائلًا: “جامعة عين شمس وجامعة حلوان حبايب قلبي إن شاء الله مستنيكم يوم 14 فبراير في يوم الحب ده أنا ههريكوا حب”.

يذكر أن تامر حسني كان قد طرح بمشاركة الفنان رامي صبري فيديو كليب أغنيتهما “فعلا مبيتنسيش” على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد “ري ستارت”، في موسم عيد الفطر المقبل. الفيلم من بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، إخراج سارة وفيق، التي تتعاون مع تامر حسني للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لفيل “مش أنا”، الذي حطم الأرقام القياسية وقت عرضه.