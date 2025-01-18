فنان شهير يحرج فيفي عبده وهي تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو توثق به رحلة لها، برفقة الفنانين باسم سمرة وصبا مبارك، حيق ظهروا غب الفيديو خلال انتظارهم في المطار لركوب الطائرة.

خلال الفيديو، تحدثت فيفي عبده لترحب بصبا وباسم، لكنها أخطأت في نطق اسم صبا قائلة: “سما مبارك”، ليقوم باسم بإحراجها وتصحيح الخطأ قائلاً: “اسمها صبا”، لتعلق صبا بخفة دم: “سما حلوة”، وترد عليه فيفي خلاص هو سما حلو، فيكرر باسم نطق الاسم مرة أخرى مصمماً أن تنطقه فيفي بشكل صحيح ما اضطرها لإعادة النطق ثم استكمال حديثها.

يُذكر أن فيفي تشارك في دراما رمضان المقبل بالموسم الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي يضم نخبة من النجوم منهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، وغيرهم من النجوم، وتتناول الأحداث صراعاً جديداً بين الشقيقين خضر ونصار على النفوذ والمال، مع التركيز على تجارة الآثار.

كان آخر اعمال فيفي عبده مسلسل “شغل في العالي”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشارك في البطولة شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.