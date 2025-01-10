فن ومشاهير

فيفي عبده تكشف خفايا حياتها: “مابعرفش أكتب اسمي”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة ضيفةً على برنامج بودكاست “كلام عائلي” مع الفنان صدقي صخر، حيث أثارت الجدل بالحديث عن خفايا ومراحل مهمة في حياتها الشخصية والفنية.

وقالت فيفي :”الجمهور بالنسبة لي حاجة مهمة أوي، وبقالي 4 سنين بعيده عن الميديا”.

وأضافت:” قلّة تعليمي عوّضتها في أولادي، طلعت من المدرسة وأنا في ثالثة ابتدائي، ومابعرفش أكتب اسمي، ولكن عندي شهادة الحياة ودي صعبة أوي… كل واحدة من بناتي اخترت لها أب محترم، ولكن البنتين نفس الطبع”.

وكانت فيفي عبده قد حرصت على تهنئة جمهورها بالعام الجديد 2025، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وظهرت فيه أمام شجرة عيد الميلاد، وعلّقت على الفيديو بالقول: “كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله سنة حلوة على الكل وتكون سنة مليئة بالحب والسلام والسعادة، يارب احفظ مصر وكل الدول العربية ونشوف نهاية كل الحروب يا رب”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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