شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايز يتحدث عن مسلسل الاختيار: أول مسلسل حربى وكان تحديا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، عن كواليس تصوير مسلسل الاختيار، خلال حلوله ضيفاً في الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365.

وقال المهندس أحمد فايز: "اشتغلت مسلسل الاختيار، وكان فيه حروب على مدار 30 حلقة، وكان أول مسلسل حربي، الاختيار كان تحديا كبيرا، وكان عندنا توثيق، لأننا مش بنحارب خيال، كان توثيق لمرحلة زمنية، ولما عملت الحربي مبقتش عاوز انغمس فيه، ولما جالى التاريخي كنت عاوز أظهره بشكل أفضل وأكبر، والخيال العلمي وهكذا الدراما، كل حاجة في الديكور ممتعة".

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.