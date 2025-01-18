شكرا لمتابعة خبر عن مستثمر سوري :الإقامة المميزة سمحت لي افتتاح 6 مطاعم بالمملكة و جلب عائلتي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد مستثمر سوري مقيم في مدينة الرياض ، بالخدمات التي استفادها من الإقامة المميزة .

وقال ياسر صالح: أنا لدي 6 فروع لمطعمي ، والسجل التجاري لهم باسمي ما يجعلني اشتغل بجد وهدفي التوسع أكثر .

وأضاف : الإقامة المميزة سمحت لي أن أحضر أبنائي من سوريا وأدخلتهم المدارس ، والإقامة صارت دائمة دون دفع رسوم أو أي شيء ، ولدي زوجات أصبحن على كفالتي .

وتابع : وأيضا أملك أرض ومنزل ، فالرؤية السعودية أعطتنا مجال للاستثمار ومراجعة البنوك والدوائر الحكومية مثلنا مثل أبناء البلد.