شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 19 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع يومى الأحد والاثنين، وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً صباحاً، مؤكدة أنه يرجى توخي الحيطة والحذر.

كما يشهد يوما الاحد والاثنين، اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وارتفاع الموج من (2-3.5)م.

ينشر الخليج 365 حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 19 يناير، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2 م). وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

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