شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وبلاك بولز اليوم الأحد فى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق المصري تحدياً صعباً، عندما يستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام مباراة المصري وبلاك بولز في السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب المصري وبلاك بولز

تعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري والتي تقام فى نفس الموعد.

حكم مباراة المصري وبلاك بولز

يقود مباراة الليلة طاقم تحكيم من دولة الكاميرون، حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

غيابات المصري أمام بلاك بولز

ويستعيد المصري في مباراة الليلة خدمات كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، الذي غاب عن المباراة الماضية أمام إنيمبا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بينما يستمر غياب ميدو جابر المصاب بشرخ في مشط القدم، كما يغيب محمد الشامي بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويراهن علي ماهر على الحضور الجماهيري في زيادة حماس اللاعبين، حيث تم طرح 10 آلاف تذكرة لجماهير بورسعيد قبل المباراة المرتقبة.

مشوار المصري في الكونفدرالية

وكان المصري استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز في القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضاً.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي

تنقل قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي مباراة المصري وبلاك بولز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وكذلك قناة بي إن سبورتس.