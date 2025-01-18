شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعتزم تقديم مساعدات للسوريين بـ 235 مليون يورو في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات أوروبية للسوريين

تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 235 مليون يورو (242 مليون دولار) في 2025.ويهدف التمويل الجديد إلى تقديم مساعدات للأشخاص الذين يقيمون في سوريا وكذلك اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.وقالت المفوضية إن هذه الأموال تهدف إلى تمويل الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تزور فيه مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، سوريا، اليوم الجمعة، حيث تعتزم لقاء ممثلي الحكومة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني.وبحسب إحصاءات المفوضية الأوروبية، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مساعدات إنسانية ودعما اقتصاديًا بقيمة 3ر33 مليار يورو للسوريين على مدى السنوات الـ 13 الماضية.من جهة أخرى عُقد الخميس اجتماع افتراضي لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون السفير نجيب البدر، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا.وجاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة.