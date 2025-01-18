الامارات | "الفارس الشهم 3" يكثف عملياته الإنسانية في قطاع غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الأكبر من عملية "الفارس الشهم 3"، المشروع الإغاثي الأضخم في قطاع غزة؛ حيث استهدف أكبر تجمع للنازحين جنوب القطاع بمحيط جامعة الأقصى في خانيونس، في عملية من المتوقع أن يستفيد منها اليوم نحو 9500 نازح من محافظات غزة المختلفة، يقيمون في مراكز وخيام الإيواء.

وأكد حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات في دعم سكان غزة، وأن وتيرتها ستزداد مع دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ إصلاحات حيوية تشمل خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب دعم المخابز والتكيات لضمان توفير الغذاء للنازحين والعائدين إلى موطن سُكناهم وبيوتهم.

وأضاف النيادي أن الدعم الإنساني المقدم إلى سكان قطاع غزة يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على تخفيف معاناة سكان غزة ودعم احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة وما ترتب عليها من كارثة إنسانية.