الاتفاق يكثف تحضيراته لمواجهة الأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2025, 7:07 مساءً

يكثف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني "جيرارد" ، تحضيراته لمواجهة الأهلي المقبلة في دوري روشن. وانطلقت الحصة التدريبية الجماعية، اليوم السبت ، بتمارين تقوية في صالة الحديد ثم بتدريبات على ملعب النادي؛ حيث تركزت على الجمل التكتيكية بالكرة وسط الملعب ثم اُختتمت بمناورة كروية. من المقرر أن يستضيف فريق الاتفاق نظيره الأهلي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

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