الامارات | «يولة فزاع».. المنهالي يضرب موعداً مع المري في النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في السابع من الشهر المقبل، نحو قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم بدبي، لمعرفة هوية بطل النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك مع حجز خالد صالح المنهالي (من إمارة أبوظبي) بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي مع زايد أحمد المري (من إمارة دبي) في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ«كأس فزاع الذهبي».

وجاء تفوق المنهالي بفارق مريح بعدما حقق 90 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام سعيد علي الشاوي (من إمارة عجمان)، ليصعد اليويل المشارك من العاصمة إلى النهائي.

وفي البداية استعرض المشاركان مهاراتهما في تحدي اليولة، حيث امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح والتناغم مع الإيقاع، إذ تمكن المنهالي من الوصول إلى ارتفاع الليزر وقرع أجراس الميدان في أربع مرات، لينال إشادة خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، ليكسب 25 علامة كانت كفيلة بترجيح كفته للتأهل.

وفي سؤال الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين من الإجابة بشكل صحيح.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، وأقيم في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، فتفوق المنهالي ليضيف إلى رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد الذي يحكمه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن المنهالي أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، إذ انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 15 متراً، وفيها تفوق المنهالي ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح كيلومتراً واحداً وأُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، عزز المنهالي تفوقه ليكسب 20 علامة.

واعتبرت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، أن البطولة بتنوع تحدياتها، أظهرت الطموح الكبير والرغبة لدى اليويلة من أجل التأهل إلى النهائي، والظفر بلقب بطولة فزاع لليولة التي تعد مقصداً للشباب الإماراتي، وحلمهم في بطولة نسعى من خلالها إلى تسليحهم بمهارات الموروث الشعبي، والتراث الوطني الأصيل بشكل متكامل، وجعلها تجربة يخرج منها الجميع فائزاً بالمعرفة والمهارات التي يكتسبونها، بغض النظر عن هوية البطل في النهاية.

وأضافت أواديسيان: «نحرص في هذه البطولة العريقة على الخروج بمكتسبات تنعكس بالشكل الأمثل على أبناء دولة الإمارات، فالهدف الرئيس من البطولة هو إعداد جيل متمسك بهويته الوطنية التي تمثّل القيم الحقيقية لمجتمع الدولة».

ضيف دائم على البطولة

حلّ الفنان محمد المنهالي من العاصمة أبوظبي ضيفاً على الحلقة العاشرة من برنامج الميدان 20، وهو أحد الضيوف الدائمين على برنامج الميدان، وعن هذه المشاركة قال: «تسعدني المشاركة في هذا البرنامج الوطني الأصيل، حيث يجتمع التـراث مع الأصالة».

. المنهالي تفوق في السباحة وعدّ القصيد، والرماية، وسباق الهجن، وفي سؤال الموروث لم يعرف أحد من المشاركين الإجابة.