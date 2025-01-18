"العمري" يحتفل بعقد قرانه في أضم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2025, 7:43 مساءً

احتفل الشاب عصام بن مصلح محيا العمري، بعقد قرانه، مساء أمس، في محافظة أضم. حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.

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