Joy Awards 2025.. غاي ريتشي يتسلم جائزة صناع الترفيه الفخرية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - في حدث ضخم، احتفل القائمون على حفل توزيع جوائز joy awards 2025، مساء اليوم، بالنسخة الخامسة بحضور عدد كبير من نجوم العالم الذين جاءوا من كل صوب ونحو كضيوف، كما تم تكريم نجوم عالميين من مختلف المجالات الترفيهية.

غاي ريتشي يتغزل بحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

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وكُرم المخرج والمنتج البريطاني، غاي ريتشي في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، بجائزة صناع الترفيه الفخرية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الحفل والتي انطلقت مساء أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور ضخم من مشاهير العرب والعالم بمختلف المجالات الترفيهية.

وقال في كلمته على المسرح: "هنا في المملكة العربية السعودية يحدث شيء ضخم لا يحدث في أي مكان أخر بالعالم، وهو تجمع نخبة من صناع السينما العظماء".

هريثيك روشان يعبر عن سعادته بعد تكريمه

جائزة صناع الترفيه الفخرية : هريثيك روشان Joy Honorary : Hrithik Roshan#جوي_اوورد#JOYAWARDS#RiyadhSeason#Bigtime pic.twitter.com/oLZj4oXpFW

— Joy Awards (@JoyAwards)



هريثيك روشان Hrithik Roshan نجم بوليوود البالغ من العمر 51، عبر عن سعادته في كلمة مؤثرة ألقاها فور صعوده على المسرح لتلقي جائزة صناع الترفيه الفخرية، كما أكد أن وجوده في نفس المكان مع عمالقة السينما العالمية أمر يدعو للفخر، كما عبر عن سعادته لوجوده في السعودية بعد أكثر من 25 عامًا.

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مورغان فريمان يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة

تكريم "مورغان فريمان"بجائزة الإنجاز مدى الحياة ضمن جوائز #جوي_اوررد 2025

Morgan Freeman honored with the Lifetime Achievement Award at #JoyAwards 2025

شاهد الحفل على MBC1

Watch now on MBC1#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/9KWThEagEa

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)

تكريم "مورغان فريمان"بجائزة الإنجاز مدى الحياة ضمن جوائز #جوي_اوررد 2025 ❤️🏆



Morgan Freeman honored with the Lifetime Achievement Award at #JoyAwards 2025 ❤️🏆



شاهد الحفل على MBC1

Watch now on MBC1#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/9KWThEagEa — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2025

صعد النجم العالمي أنتوني هوبكنز Anthony Hopkins على المسرح وقام بتقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى نجم هوليوود مورجان فريمان Morgan Freeman واصفًا إياه بممثله المُفضل.

وصعد إلى المسرح الفنان مورغان فريمان Morgan Freeman وألقى على الحضور التحية باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم"، وتحدث عن سعادته بالتكريم والجائزة موجهًا الشكر للمسئولين عن حفل Joy Awards وعبر عن حبه لمدينة الرياض.

حفل Joy Awards

حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

ويشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع.



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