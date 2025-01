Joy Awards 2025.. غاي ريتشي يتسلم جائزة صناع الترفيه الفخرية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - في حدث ضخم، احتفل القائمون على حفل توزيع جوائز joy awards 2025، مساء اليوم، بالنسخة الخامسة بحضور عدد كبير من نجوم العالم الذين جاءوا من كل صوب ونحو كضيوف، كما تم تكريم نجوم عالميين من مختلف المجالات الترفيهية.

View this post on Instagram

وكُرم المخرج والمنتج البريطاني، غاي ريتشي في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، بجائزة صناع الترفيه الفخرية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الحفل والتي انطلقت مساء أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور ضخم من مشاهير العرب والعالم بمختلف المجالات الترفيهية.

وقال في كلمته على المسرح: "هنا في المملكة العربية السعودية يحدث شيء ضخم لا يحدث في أي مكان أخر بالعالم، وهو تجمع نخبة من صناع السينما العظماء".

— Joy Awards (@JoyAwards)



هريثيك روشان Hrithik Roshan نجم بوليوود البالغ من العمر 51، عبر عن سعادته في كلمة مؤثرة ألقاها فور صعوده على المسرح لتلقي جائزة صناع الترفيه الفخرية، كما أكد أن وجوده في نفس المكان مع عمالقة السينما العالمية أمر يدعو للفخر، كما عبر عن سعادته لوجوده في السعودية بعد أكثر من 25 عامًا.

يمكنك قراءة.. النجوم الأتراك يخطفون الأنظار في حفل Joy Awards 2025

تكريم "مورغان فريمان"بجائزة الإنجاز مدى الحياة ضمن جوائز #جوي_اوررد 2025

Morgan Freeman honored with the Lifetime Achievement Award at #JoyAwards 2025

شاهد الحفل على MBC1

Watch now on MBC1#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/9KWThEagEa