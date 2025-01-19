Joy Awards 2025.. شجون الهاجري تشيد بالحفل وتكشف لـ الخليج 365 أحدث أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - أجرت "الخليج 365" لقاءً خاصاً مع الفنانة شجون الهاجري على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 والذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير سواء العالميين والعرب الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: زكية البلوشي
تصوير: يوسف بوهوش
اعده للنشر: عبير عاطف
أما عن أحدث أعمالها الفنية فقالت إنها تحضر لمسلسل جديد سيعرض على إحدى المنصات، ومقتبس من أحداث حقيقة برفقة عدد كبير من نجوم وصناع الفن، ذلك إلى جانب برنامج جديد للأطفال.
وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الابياري، كاريس بشار والعديد من النجوم.
جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.
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فريق الفيديو
إعداد الفيديو: زكية البلوشي
تصوير: يوسف بوهوش
اعده للنشر: عبير عاطف
أحدث أعمال شجون الهاجريأكدت شجون الهاجري على سعادتها بالتواجد في حفل توزيع جوائز joy awards، وأبدت إعجابها بالتطور الكبير الذي تعيشه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، واهتمامها الملحوظ بمجال الفن والترفيه.
أما عن أحدث أعمالها الفنية فقالت إنها تحضر لمسلسل جديد سيعرض على إحدى المنصات، ومقتبس من أحداث حقيقة برفقة عدد كبير من نجوم وصناع الفن، ذلك إلى جانب برنامج جديد للأطفال.
حضور حفل joy awardsوحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من محمد عبده، عبدالله الرويشد، عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.
وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الابياري، كاريس بشار والعديد من النجوم.
جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.
تعرفوا إلى كيفية متابعة حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025
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