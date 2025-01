Joy Awards 2025.. الموسيقار عمر خيرت يُسلم الموسيقي العالمي هانز زيمر جائزة الإنجاز مدى الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - تم تكريم الموسيقار العالمي هانز زيمر Hans Zimmer خلال حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards 2025 وذلك من خلال منحه جائزة الإنجاز مدى الحياة، وسلمه الجائزة الموسيقار المصري عمر خيرت.

هانز زيمر ورحلة من الموسيقى بعالم السينما

يعد الموسيقار هانز زيمر Hans Zimmer واحدًا من أبرز الفنانين الذين وضعوا موسيقى تصويرية لأبرز الأفلام السينمائية والتي حققت نجاحًا حول العالم، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي وضع الموسيقى التصويرية لها هي: " The Lion King، Gladiator، Shark Tale، Batman Begins، The Dark Knight Rises، Kung Fu Panda 3، The Survivor".

تفاصيل حفل Joy Awards

ويعد حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

ويشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع.



