شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 60 شخصا بسبب انفجار صهريج وقود فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، وأصيب العشرات بجروح خطيرة في حادث انفجار شاحنة وقود في جنوب نيجيريا، حسبما أفادت وسائل إعلام غربية.

ووقع الحادث المأساوي في منطقة مزدحمة، حيث تجمع السكان المحليون حول الشاحنة المتسرب في محاولة لجمع الوقود قبل وقوع الانفجار.

ووفقًا للتقارير، اندلع الحريق بشكل مفاجئ نتيجة اشتعال مصدر للنار بالقرب من الصهريج، ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة العشرات على الفور، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.