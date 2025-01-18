بطولة إسبانيا: أتلتيكو يسقط أمام ليغانيس بعد 15 فوزا تواليا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : تعرض أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم لخسارته الأولى بعد سلسلة من 15 فوزا تواليا في مختلف المسابقات وجاءت أمام مضيفه ليغانيس 0 1 السبت، ضمن المرحلة العشرين.

وسجل هدف الفوز الصربي ماتيا ناستاسيتش من رأسية اثر ركلة ركنية في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي شهدت إهدار الفرنسي أنطوان غريزمان ركلة جزاء سددها خارج الخشبات الثلاث قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي كانت كفيلة على الأقل بمنح التعادل لأتلتيكو.

كما وقف القائم والعارضة سدا منيعا أمام محاولات متصدر الدوري ثلاث مرات في الشوط الأول في الدقائق 12 و26 و29.

وتجمد رصيد أتلتيكو الذي مني بخسارته الثانية في الدوري هذا الموسم عند 44 نقطة وبات مهددا بخسارة الصدارة لصالح جاره ريال الذي يتأخر عنه بفارق نقطة في حال نجح الاخير في الفوز على ضيفه لاس بالماس الأحد. كما بامكان برشلونة أن يقلص الفارق بينه وبين "كولتشونيروس" إلى ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه خيتافي في ختام هذه الأمسية.

ومُني رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بضربة معنوية قبل ثلاثة أيام من استحقاقهم القاري الحاسم في دوري أبطال أوروبا بمواجهة باير ليفركوزن بطل ألمانيا.

في المقابل، تنفس ليغانيس الذي كان فاز على برشلونة بالنتيجة ذاتها في منتصف كانون الأول/ديسمبر الصعداء بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر وابتعد أكثر عن مناطق الهبوط.

وقلب إشبيلية تأخره بهدف أمام مضيفه جيرونا إلى فوز 2 1.

تقدم جيرونا بهدف أرناو مارتينيس (36)، قبل أن يرد إشبيلية عبر ساوول نيغويس (59) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (88).

وعاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد خسارة أمام ريال مدريد 2 4 وتعادل أمام فالنسيا 1 1 في المرحلتين الماضيتين، تخللهما سقوطه أمام ألميريا من الدرجة الثانية 1 4 في دور الـ 16 لمسابقة الكأس، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع موقتا، متأخرا بفارق نقطتين عن جيرونا مفاجأة الموسم الماضي في المركز الثامن والذي مُني بخسارته الاولى بعد فوزين على بلد الوليد 3 0 وألافيس 1 0.

وأضاع إيساك روميرو فرصة منح إشبيلية التقدم، بإهداره ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد إعاقته من طرف أوريول روميو، لكن حارس المرمى الأرجنتيني باولو غاسانيغا تصدى لها ببراعة (3).

وتابع غاسانيغا تألقه، فتصدّى لتسديدة الدولي السويسري روبن فارغاس من مسافة قريبة (13)، قبل أن يتفوّق الحارس النروجي لإشبيلية أوريان نيلاند على المُنفرد آبيل رويس ويمنعه من التسجيل (27).

وأنقذ غاسانيغا أصحاب الأرض مجددا، بتصديه لتسديدة لوكيباكيو بمساعدة العارضة (35).

وافتتح مارتينيس التسجيل برأسية إلى يمين نيلاند إثر عرضية الأوكراني فيكتور تسيغانكوف (36).

وأهدر رميرو فرصة جديدة للتسجيل من مسافة قريبة (50)، قبل أن يتكفل نيغويس بإدراك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد متابعته لرأسية لعبها بنفسه وتصدى لها غاسانيغا، إثر ركنية من لوكيباكيو، محرزا هدفه الأول بقميص الفريق الأندلسي (59).

وأهدى لوكيباكيو الفوز لإشبيلية مستفيدا من تمريرة حاسمة بضربة رأسية من نيغويس، فاخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وراوغ أحد مدافعي جيرونا قبل إيداع الكرة المرمى (88).

ويلعب لاحقا ريال بيتيس مع ألافيس.