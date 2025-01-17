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كأس اسبانيا: ريال مدريد الى ربع النهائي بفوز شاق على سلتا فيغو وحامل اللقب يودع

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كأس اسبانيا: ريال مدريد الى ربع النهائي بفوز شاق على سلتا فيغو وحامل اللقب يودع

الرياص - اسماء السيد - مدريد : تأهل الى ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على سلتا فيغو 5 2 بعد التمديد الخميس ضمن منافسات دور الـ 16.

وخاض ريال مباراته الاولى منذ سقوطه الكبير امام غريمه التقليدي 2 5 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية الاسبوع الماضي في جدة. 

وانتزع ريال مدريد التقدم 2 0 عن طريق نجميه الفرنسي كيليان مبابي (37) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (48) لكن سلتا فيغو فاجأه بهدفين متأخرين عن طريق العاجي جوناثان بامبا (83) وماركوس ألونسو (90+1 من ركلة جزاء) ليفرض التمديد. 

الا انّ ريال انتفض في الشوط الاضافي الثاني بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها البرازيلي الشاب أندريك (108 و119) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (112).

ويعود ريال لاستئناف حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي بمواجهة لاس بالماس الاحد.

ويحتل ريال المركز الثاني في "لاليغا" بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو المتصدر (44 نقطة مقابل 43).

من ناحية أخرى، أطاح أوساسونا بأتلتيك بلباو حامل اللقب بفوزه المثير عليه 3 2 على ملعب سان ماميس، كما تأهل ريال سوسييداد الى دور الثمانية بفوزه على رايو فايكانو 3 1.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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