شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر يساعد على إنقاص الوزن.. كيف تدمجه فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

أدى البحث عن أكثر طرق إنقاص الوزن فعالية واستدامة إلى دفع الناس إلى البحث عن دعم الأطعمة الطبيعية، ومن بين هذه الأطعمة، حظي البنجر بالاهتمام لفوائده الصحية.



هذا النبات ليس مفضلًا فقط بسبب مذاقه ولونه القرمزي العميق ولكن أيضًا بسبب خصائصه الغذائية العديدة، وفقا لموقع " onlymyhealth"، تقول التقارير إن إضافة هذه الخضار بشكل صحيح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، ومع ذلك، هل يساعد البنجر بالفعل في إنقاص الوزن؟

كيف يساعد البنجر على إنقاص الوزن

البنجر منخفض السعرات الحرارية، وهو غذاء غني بالعناصر الغذائية ويحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، البنجر غني بمضادات الأكسدة، مثل البيتالين، ويحتوي على النترات التي ارتبطت بالعديد من الفوائد الصحية، فيما يلي بعض الطرق التي يساعد بها في إنقاص الوزن:

فوائد البنجر 1. منخفض السعرات الحرارية

يحتوي البنجر على سعرات حرارية قليلة بطبيعته، وبالتالي فهو مثالي جدًا في الأنظمة الغذائية التي تعتمد على التحكم في السعرات الحرارية، من أجل خسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة، يتم تحقيق عجز في السعرات الحرارية من خلال تناول أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية، ويظل البنجر أفضل صديق لك في هذه الحالة.

2. يحتوي على الألياف الغذائية

الألياف الغذائية الموجودة في البنجر تزيد من الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية الكلية المتناولة، كما أنها تدعم الهضم الصحي، في الواقع، تعمل أيضًا على تخفيف مشاكل الانتفاخ والتي تجعل الفرد يشعر وكأنه يحمل وزنًا أكبر في الجسم - بعد تناولها بشكل منتظم وصحي.

3. يعزز كفاءة التمرين

يشتهر البنجر بمحتواه من النترات، التي يمكنها تحسين تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى العضلات، أشارت الدراسات إلى أن تناول البنجر أو عصير البنجر قبل التمرين يحسن القدرة على التحمل والكفاءة في التمرين، مما يسمح لك بحرق المزيد من السعرات الحرارية.

4. ينظم مستويات السكر في الدم

يعد استقرار مستوى السكر في الدم أمرًا مهمًا للغاية لمنع الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام. يتم إطلاق السكريات الطبيعية في البنجر ببطء وتمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة وانخفاضات مفاجئة تؤدي دائمًا إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية.

5. خصائص إزالة السموم

يحتوي البنجر على البيتالين، أي المركبات التي تدعم عملية إزالة السموم من الكبد، فالكبد السليم مهم لعملية التمثيل الغذائي للدهون والحفاظ على ثبات الوزن.

كيفية إدخال البنجر في نظامك الغذائي

ابدأ يومك بكوب من عصير البنجر الطازج

قم بإدراج البنجر المبشور أو المحمص في سلطاتك.

قم بخلط البنجر مع الفواكه مثل التوت أو الموز للحصول على عصير غني بالعناصر الغذائية.

قم بتحضير طبق دافئ من حساء البنجر لنفسك، خصوصًا خلال الأشهر الباردة.

جرب رقائق البنجر كبديل صحي لرقائق البطاطس.

احتياطات

على الرغم من أن البنجر آمن على الجميع تقريبًا، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تغير لون البول إلى اللون الوردي أو الأحمر، كما يجب على الأشخاص المعرضين لتكوين حصوات الكلى الحد من استهلاكهم للبنجر بسبب محتواه العالي من الأوكسالات.