الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يغلق متراجعًا 2.69 %

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

  • الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يغلق متراجعًا 2.69 % 1/2
  • الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يغلق متراجعًا 2.69 % 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يغلق متراجعًا 2.69 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الاثنين.
وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداول متراجعًا بمقدار 155.21 نقطة، أو 2.69 بالمئة، ليصل إلى 5614.99 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع بمقدار 726.01 نقطة، أو بنسبة 3.99 بالمئة، مسجلًا 17470.21 نقطة عند الإغلاق.
كما انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 890.63 نقطة، أو بنسبة 2.08 بالمئة، لينهي التداول عند 41911.09 نقطة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا