شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يغلق متراجعًا 2.69 % والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الاثنين.وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداول متراجعًا بمقدار 155.21 نقطة، أو 2.69 بالمئة، ليصل إلى 5614.99 نقطة.وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع بمقدار 726.01 نقطة، أو بنسبة 3.99 بالمئة، مسجلًا 17470.21 نقطة عند الإغلاق.كما انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 890.63 نقطة، أو بنسبة 2.08 بالمئة، لينهي التداول عند 41911.09 نقطة.