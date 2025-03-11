شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة جميع مباريات ربع نهائي كأس مصر 15 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر يوم 15 مارس الجارى، على النحو التالي:

- السبت 15 مارس: سيراميكا × الجونة (9.30 – ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية)

- السبت 15 مارس: الزمالك × سموحة (9.30 – ملعب القاهرة الدولي)

- السبت 15 مارس: بيراميدز × إنبي (9.30 – ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة)

- السبت 15 مارس: غزل المحلة × البنك الأهلي (9.30 – ملعب غزل المحلة بالغربية)

وفي نصف النهائي الأول يواجه المتأهل من لقاء بيراميدز وإنبي الصاعد من مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء يوم 28 مارس على ملعب 30 يونيو أو بترو سبورت وفي نفس التوقيت يواجه الفائز من سيراميكا والجونة الصاعد من لقاء الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة الدولي أو ستاد برج العرب.