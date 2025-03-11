شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض مزمن.. 5 أطعمة احرص عليها في رمضان لتقليل الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

من المهم لمرضى الكوليسترول الاهتمام بنظام غذائى صحى ومتوازن من أجل الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديهم تحت السيطرة وتجنب ارتفاعه، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" نصائح لمرضى الكوليسترول من أجل صيام صحى في شهر رمضان.

دور الكوليسترول في الجسم

يعد الكوليسترول ضروريًا للجسم، وعلى الرغم من سمعته السيئة، نحتاج إلى فهم أنه يلعب دورًا حاسمًا في وظائف مختلفة، بما في ذلك المساعدة في الحفاظ على سيولة وسلامة أغشية الخلايا، ويساعد الكوليسترول أيضًا في إنتاج فيتامين د، وهو أمر حيوي لصحة العظام والمناعة، كما يستخدم في صنع الأحماض الصفراوية، التي تساعد في هضم وامتصاص الدهون الغذائية في الأمعاء.

ووفقًا للخبراء، يوجد حوالي 25٪ من الكوليسترول في الجسم في الدماغ، حيث يدعم وظيفة الأعصاب والذاكرة والتعلم، ومع ذلك، فإن الكثير من الكوليسترول الضار (LDL) يمكن أن يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لهذا السبب فإن الحفاظ على التوازن بين الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيئ (LDL) أمر بالغ الأهمية للصحة العامة.

فيما يلى.. 5 أطعمة يمكنها بشكل طبيعي تقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم: الشوفان والحبوب الكاملة

ثبت أن الشوفان يحتوي على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتزيله قبل دخوله مجرى الدم، ويمكن إضافة الشوفان إلى أي وجبة سحور أو فطار في شكل سلطة أو حتى شوربة للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق غنية بالدهون غير المشبعة والألياف والستيرولات النباتية التي تخفض نسبة الكوليسترول الضار عن طريق تقليل امتصاصه في الأمعاء، وفي حين أن أفضل طريقة لتناول المكسرات هي نقعها، ولكن يمكن أيضًا طحنها واستخدامها كإضافات على السلطات والشوربات.

الأسماك الدهنية

بالنسبة لغير النباتيين، تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين مثالية للسيطرة على الكوليسترول السيئ، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار مع زيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

البقوليات

البقوليات مثل الحمص والفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان والبروتينات النباتية، والتي تبطئ امتصاص الكوليسترول وتعزز صحة الأمعاء.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، وهو مركب يساعد على خفض إنتاج الكوليسترول في الكبد ويحسن صحة القلب.