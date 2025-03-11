شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور سماعات AirPods بكاميرا لتعزيز الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسابيع القليلة الماضية موجة من الإصدارات الجديدة من شركة آبل، حيث كشفت عن أجهزة Mac و iPad بالإضافة إلى هاتف iPhone 16e، ومع انتهاء هذه المرحلة من الإطلاقات، حولت الشركة تركيزها الآن نحو الابتكارات المستقبلية، وأبرزها سماعات AirPods المزوّدة بكاميرات.

وفقًا لتقرير جديد من الصحفي الشهير مارك جرومان في “بلومبرج”، تعمل آبل بنشاط على تطوير إصدار من AirPods يحتوي على كاميرات مدمجة، ما يمنح السماعات قدرات جديدة في التفاعل مع البيئة المحيطة.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن يتم تضمين هذه التقنية في AirPods Pro 3، المقرر طرحها هذا العام، لكنها ستكون جزءًا من الإصدارات المستقبلية.

تحسين التحكم بالكاميرا عبر AirPods الجديدة

قدمت آبل مع سلسلة iPhone 16 ميزة التحكم بالكاميرا (Camera Control)، التي تتيح للمستخدمين التقاط الصور وضبط الإعدادات بسهولة، إلى جانب تقديم تقنية الذكاء البصري (Visual Intelligence)، وبحسب جورمان، تخطط آبل لدمج تقنية مشابهة داخل AirPods المستقبلية لتعزيز تجربة المستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستستخدم AirPods المستقبلية كاميرات خارجية وتقنيات ذكاء اصطناعي لتحليل البيئة المحيطة، ما يجعلها تقدم وظائف شبيهة بالنظارات الذكية، لكن دون الحاجة لارتداء نظارات فعلية. ووفقًا للتقارير، لن يتم الكشف عن هذه التقنية قبل عام 2027 على الأقل، ومن المتوقع أن تأتي مع AirPods Pro 4.

إضافةً إلى ذلك، تستكشف آبل إمكانية إطلاق نظارات ذكية شبيهة بنظارات Meta Ray-Ban، وذلك للاستفادة من استثماراتها الضخمة في تقنيات الذكاء البصري التي ظهرت مع Apple Vision Pro، والذي يتيح مسح البيئة المحيطة وتحليلها لتوفير معلومات مفيدة للمستخدم.

تحديث iOS 19 سيركز على توسيع ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية

رغم أن فكرة AirPods المزودة بكاميرات تبدو متقدمة، إلا أن آبل لا تزال متأخرة في تحديث تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وخاصةً فيما يتعلق بمساعد Siri الذكي.

ووفقًا لجورمان، فإن تحديث iOS 19 القادم سيركز على توسيع الميزات الحالية للذكاء الاصطناعي بدلاً من تقديم تقنيات جديدة تمامًا. وعلى الرغم من التحديثات المرتقبة لـ Siri، لا يتوقع أن يكون هناك قفزة نوعية في الذكاء الاصطناعي داخل النظام الجديد.

يضيف التقرير أن iOS 19 سيكون عامًا لـ “سد الفجوات” في الذكاء الاصطناعي، وليس عامًا للابتكارات الكبرى. ومع ذلك، تستعد آبل لإطلاق الإصدار الجديد من LLM Siri مع تحديث iOS 19.4، رغم أن ميزة المساعد الذكي المحادثي قد تأجلت إلى iOS 20. كما تأجلت بعض ميزات Siri الجديدة المخطط لها في iOS 18.4، ومن المتوقع إصدارها في وقت لاحق من العام، بالتزامن مع iOS 19.

مع استمرار آبل في الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، يبدو أن المستقبل سيحمل تطورات مثيرة، بدءًا من AirPods المزودة بكاميرات، وصولًا إلى توسيع قدرات Siri. وبينما قد لا نشهد قفزات كبيرة في iOS 19، فإن الطريق ممهد أمام تحديثات أكثر تطورًا في السنوات القادمة.