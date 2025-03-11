شكرا لقرائتكم خبر عن بذور الشيا أم الكزبرة.. أيهما أفضل لأمعائك وجهازك الهضمى وقلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يساعدك شرب ماء البذور على ترطيب الجسم وتنظيم عملية الهضم وحتى تقليل الشعور بالجوع، ما يدعم فقدان الوزن، وهناك أنواع مختلفة من البذور التي يمكنك نقعها في الماء، وأفضلها، وفقًا للخبراء، بذور الشيا والكزبرة، تحتوي بذور الشيا والكزبرة على نسبة عالية من الألياف والكالسيوم والحديد، وكلاهما مصدر قوي للصحة الجيدة والعافية، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هو ماء الكزبرة؟

ماء الكزبرة هو مشروب بسيط يمكنك تحضيره عن طريق نقع أو غلي بذور الكزبرة في الماء.

تشتهر بذور الكزبرة بنكهتها العطرية، وهي عنصر أساسي في المطبخ مع العديد من الخصائص الطبية أيضًا، فهي غنية بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعل ماء الكزبرة علاجًا طبيعيًا للعديد من الحالات الصحية.

وتتمتع بذور الكزبرة بخصائص هضمية مذهلة وتساعد في تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغازات وحتى الإمساك، كما أن ماء بذور الكزبرة مفيد لصحة أمعائك.

وفقًا للدراسات، فإن ماء بذور الكزبرة مفيد أيضًا لصحة القلب، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول.

كما أن شرب هذه المياه السحرية يمكن أن يساعد النساء على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وموازنة الهرمونات أيضًا.

ماء بذور الشيا

عندما تنقع بذور الشيا في الماء، فإنها تمتص السائل ويمكن أن تصبح بحجم يصل إلى 12 ضعف حجمها الأصلي. والنتيجة هي خليط هلامي ذو ملمس مطاطي قليلاً.

ماء بذور الشيا هو مشروب بسيط يستخدمه بعض الأشخاص للمساعدة في تقليل الشعور بالجوع ودعم أهداف إنقاص الوزن.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بذور الشيا، الغنية بمضادات الأكسدة وحمض الكافيين، توفر أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يساهم في الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ولأنها مليئة بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فإن ماء بذور الشيا يدعم أيضًا إدارة سكر الدم. كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.

كما أن الألياف الموجودة فيبذور الشيا تزيد من حجم البرازوتحافظ على حركة الأشياء عبر الجهاز الهضمي. كما توفر الألياف أيضًا العناصر الغذائية التي تدعم البكتيريا الصحية في ميكروبيوم أمعائك.

على الرغم من أن بذور الشيا مفيدة لصحتك بشكل عام، إلا أن تناول كمية كبيرة من ماء بذور الشيا قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالإمساك.

ووفقًا للخبراء، فإن الإمساك المرتبط بتناول كميات كبيرة من الألياف يحدث عادةً إذا لم تشرب كمية كافية من الماء. لذا، إذا كنت جديدًا على بذور الشيا أو أي أطعمة غنية بالألياف، فتأكد من ترطيب جسمك.

أيهما أفضل بين الاثنين؟

يقول الخبراء إن كلا من بذور الكزبرة وبذور الشيا مفيدان لصحتك، ولكن بذور الكزبرة تحتوى على نسبة دهون مشبعة أقل بنسبة 70% من بذور الشيا وفيتامين سي أكثر، مما يساعدك على الحصول على عظام أقوى وتعزيز فقدان الوزن بشكل أسرع.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن زيادة البروتين، يجب أن تعلم أن بذور الشيا تحتوي على 34% بروتين أكثر من بذور الكزبرة - تحتوي بذور الشيا على 16.5 جرام من البروتين لكل 100 جرام وتحتوي بذور الكزبرة على 12.4 جرام من البروتين.

