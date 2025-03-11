شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشيخوخة ونقص العمالة ينعش سوق الروبوتات الخدمية في اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تقرير ورد عن بلومبرج، تضاعف سوق الروبوتات الخدمية في اليابان ثلاث مرات في غضون خمس سنوات.

يأتي ذلك نظرًا لأن الشركات اليابانية تعتمد بشكل متزايد على الروبوتات الخدمية لتكملة قوتها العاملة في مواجهة الشيخوخة السكانية ونقص العمالة.

وتتوقع شركة الأبحاث فوجي كيزاي أن يتضاعف سوق الروبوتات الخدمية في اليابان ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2030، إلى 400 مليار ين (2.7 مليار دولار).

ويتوقع معهد ريكروت ووركس أن تواجه البلاد عجزًا في العمالة يبلغ 11 مليونًا بحلول عام 2040، في حين يقدر معهد مدعوم من الحكومة أن ما يقرب من 40٪ من السكان سيكونون في سن 65 عامًا أو أكبر بحلول عام 2065.

و يشير التقرير إلى أن أكبر سلسلة مطاعم لخدمة الطاولات في اليابان، سكاي لارك، تستخدم حوالي 3000 روبوت على شكل آذان قط لإحضار الطعام إلى الطاولات.

وهذا التقرير يسلط الضوء على مدى التوسع العالم في الاستعانة بالروبوتات الخدمية مما يسهم في توسع سوقها خلال السنوات القادمة، مع وجود تهديدات بتأثير ذلك على العنصر البشري في العديد من المهام الوظيفية .