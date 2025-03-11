شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. تفاصيل وأرقام مهمة من أول نسخة لبطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مسابقة الدوري المصري فى 22 أكتوبر 1948 واستمرت حتى 19 يونيو 1949 ، وشارك فيها 11 فريقاً ممثلين في الأهلي ونادي فاروق "المسمى القديم للزمالك" والترسانة والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والأولمبي والترام واليونان والسكة الحديد وبور فؤاد.

وأسفرت نتائج مباريات الأسبوع الأول عن فوز نادي فاروق على المصري بخماسية مقابل هدف.

وكان محمد أمين، لاعب نادي فاروق، صاحب أول هدف في تاريخ الدوري المصري، وأحرزه فى الدقيقة الأولى، أما سعد رستم لاعب نادي فاروق فكان صاحب أول هاتريك بإحرازه ثلاثية فى مباراة المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري في هذا الموسم برصيد 29 نقطة، وجاء الترسانة وصيفا برصيد 25 نقطة، وحل نادي فاروق في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وشهد الدوري، مباراة فاصلة لتحديد المركز الثاني بين الترسانة والإسماعيلي، وفاز الشواكيش بنتيجة 3-2، وتم حسم المركز الرابع عن طريق القرعة بين المصري وفاروق.

كما أقيمت دورة فاصلة بين الترام واليونان وبور فؤاد لتحديد الفريق الهابط إلى الدرجة الثانية وكان ذلك من نصيب الترام، وتوج السيد الضظوي مهاجم المصري بلقب هداف الدوري المحلي برصيد 15 هدفًا، بفارق هدفين عن محمد دياب العطار الديبة نجم الاتحاد السكندري.