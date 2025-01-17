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الامارات | أنور قرقاش: الأوطان تُبنى بالتضحيات

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن 17 يناير 2022 هو تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادة دولة الإمارات ونموذجها الناجح".

وقال على حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"17 يناير 2022، تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادتنا ونموذجنا الناجح.. هجوم إرهابي غادر قابلته الإمارات بحزم وشفافية، وبرسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالإمارات ومنجزاتها.

وتابع قائلا :"الأوطان تبنى بالتضحيات وتبقى الإمارات واحة للأمن والاستقرار بحكمة وعزم…".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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