شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لدعم الأولى بالرعاية خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى فى فصل الشتاء، وذلك وفق احصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولعل آخر فعالياته تتمثل في التالى:

مبادرة صناع الدفا تصل إلى شمال سيناء لتوزيع مساعدات شتوية وغذائية

في إطار المرحلة الثانية من حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "إيد واحدة"، نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد في تنفيذ قافلة مساعدات "صناع الدفا" في شمال سيناء.

المبادرة استهدفت توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رفح، الشيخ زويد، نخل، والحسنة، إضافة إلى الأسر الفلسطينية التي تستضيفها المحافظة منذ بداية الأحداث في غزة.

كما شملت التوزيعات المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية في شمال سيناء، خاصة في قرى الجورة، نجع شبانة، وأبو زرعي.



جمعية الأورمان توزع بطاطين الشتاء على آلاف الأسر ضمن مبادرة إيد واحدة

في إطار جهود حملة "إيد واحدة" المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي، قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع بطاطين الشتاء على مجموعة من الأسر في عدد من المحافظات، لتخفيف معاناتهم خلال فصل الشتاء البارد.

في محافظة بني سويف، استهدفت المبادرة قرى مركز ببا، بما في ذلك طوه، طحا البيشة، البرانقة، وأم الخنازير، حيث استفاد من التوزيعات 800 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، وفي محافظة أسيوط، تم توزيع البطاطين في مناطق البلايزة، الحماضلة، باقور، مركز ومدينة أبو تيج، ومركز ديروط، ليصل الدعم إلى 840 مستفيدًا.

وفي محافظة المنوفية، شملت التوزيعات قرى سنتريس، ساقية أبو شعرة، وسملاي بمركز أشمون، بالإضافة إلى كفر داوود بمركز مدينة السادات، حيث استفاد 800 شخص من المبادرة، كما امتدت الجهود إلى محافظة البحيرة، حيث تم توزيع البطاطين في مناطق عمر مكرم، عبد السلام عارف، وعمر شاهين بمركز بدر، والنجيلة، الحدين، كفر زيادة، ودست الأشراف بمركز كوم حمادة، ليصل عدد المستفيدين إلى 900 أسرة.

وأكد التحالف الوطني وجمعية الأورمان، من خلال هذه الجهود، التزامهم بتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المجتمعية، ومواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.

مؤسسة العربي تدعم الأسر الأولى بالرعاية ببطاطين شتوية في أسيوط وكفرالشيخ

فيما قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع 600 بطانية طبقتين كبيرة حفر ليزر في محافظة أسيوط.

كما قامت المؤسسة بتوزيع 500 بطانية طبقتين كبيرة حفر ليزر في محافظة كفرالشيخ. تسعى مؤسسة العربي لتنمية المجتمع من خلال هذه الأنشطة إلى تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف معاناتهم خلال الأجواء الباردة.