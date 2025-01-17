شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: لا يستطيع أحد شق الصف الداخلى طالما الشعب على قدر كبير من الوعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، أنه على الرغم من الشائعات المستمرة الموجهة ضد الدولة المصرية فى محاولة لتفكيك النسيج الوطنى إلا أن تماسك الشعب المصرى والقوات المسلحة والشرطة المصرية حائط صد ضد أى أخطار تواجه الوطن.

وشدد "المصرى" خلال تصريحه ل ”الخليج 365” على أن وحدة الشعب المصرى والتفافه حول القيادة والجيش هى الصخرة التى تتحطم عليها جميع المؤامرات وهذه التحركات والتى هدفها إحداث شرخ بين الدولة المصرية والشعب.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومى، أنه على الشعب المصرى اليقظة باستمرار تجاه أى معلومة أو خبر ينتشر فى ظل الظروف الراهنة والتحقق من صحته، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد شق الصف الداخلى طالما الشعب على قدر كبير من الوعى وعلى علم بالضغوط والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية حاليا وعلينا جميعا الالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنمية لأن ضياع الأوطان أخطر وأصعب من أى مطالبات.