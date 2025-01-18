شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش": الجيش اللبناني الضامن الوحيد لأمن البلاد والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز قدرات اليونيفيل

الدمام - شريف احمد - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, على أهمية استثمار فترة الهدوء النسبي في المنطقة لتحقيق تقدم حقيقي نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.وأكد غوتيريش في كلمة خلال زيارته إلى مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في الناقورة، أن "اليونيفيل" تعمل في بيئة تعد من الأكثر تحديًا لقوات حفظ السلام على مستوى العالم، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.وأعلن دعمه الكامل لإجراء التعديلات اللازمة لتعزيز قدرات اليونيفيل، بما يشمل إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، لضمان استعادة البعثة قدرتها على الحركة والوصول الكامل إلى مناطق عملياتها.وأوضح أن استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لبعض مناطق عمليات اليونيفيل وتنفيذ عمليات عسكرية فيها يمثل انتهاكًا للقرار 1701 وتهديدًا لسلامة وأمن القوات الأممية.وحول الجيش اللبناني أكد أنه الضامن الوحيد لأمن البلاد حيث يعمل على تعزيز وجوده في الجنوب بالتعاون مع اليونيفيل، معربًا عن التزام الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتقوية قدرات الجيش.