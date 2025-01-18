شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم الجمركية تشعل أكبر حرب تجارية بين أمريكا وكندا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب التجارية بين ترامب وكندا

السلع المستوردة من الولايات المتحدة

أضرار مشتركة

الدمام - شريف احمد - توعدت وزيرة الخارجية الكندية بأن يدفع الأمريكيون "رسم ترامب الجمركي" إذا عمد الرئيس المنتخب إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية.وأوضحت أن هذا سيتسبب بـ"أكبر حرب تجارية بين أمريكا وكندا منذ عقود"، معلقة: "نحن جاهزون لممارسة أكبر قدر من الضغط لأنها حرب تجارية سيبدأها الرئيس ترامب".وذكّرت بأن تدابير مماثلة سيكون لها تأثير قوي على المستهلكين والعمال في البلدين.وفي حال فرض دونالد ترامب رسوما جمركية نسبتها 25 في المئة على السلع الكندية كما سبق أن هدد، فسيشكل ذلك ضربة كبرى للاقتصاد الكندي الذي تعد الولايات المتحدة أول شريك له.وأوضحت جولي أن لدى كندا "سلسلة إجراءات جاهزة سلفا" في حال نفذ ترامب تهديده بعد توليه منصبه في العشرين من يناير، ولكن من دون أن تخوض في التفاصيل.وقال مصدر حكومي، إن أوتاوا تدرس خصوصًا فرض رسوم جمركية أعلى على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وخصوصًا منتجات الصلب والسيراميك والأواني الزجاجية وعصير البرتقال من فلوريدا.وقد تدخل هذه الإجراءات حيز التطبيق في الأسابيع المقبلة.وفي مرحلة ثانية، قد توسع كندا هامش إجراءاتها لتشمل واردات أميركية إضافية بقيمة إجمالية تناهز 150 مليار دولار كندي (مئة مليار يورو)، بحسب الإعلام الكندي.وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو الجمعة "إذا تطلب الأمر، سندافع بحزم ومن دون لبس عن كندا والكنديين".ونبه إلى أن ذلك "سيضر بأمننا المشترك وسيزيد الكلفة على القارة برمتها في وقت يحتاج الناس فعلا إلى استراحة".وفي سيناريو متشائم أدلى به مصرف "سكوتيا"، من شأن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية ورد كندا بالمثل على الواردات الأمريكية.وعليه يتسبب بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأكثر من خمسة في المئة، مع زيادة كبيرة في البطالة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 4,1 في المئة.وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أكد أيضا في تصريحات سابقة، أن بلاده مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده ببدء حرب تجارية في أمريكا الشمالية.