شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدي استعدادها لإبرام اتفاق تجاري مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات البريطانية الأمريكية

محادثات بريطانية أمريكية

اتفاقيات تجارية بين بريطانيا وأمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداد بلاده لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حسبما صرح لصحيفتين الجمعة.وتأتي تلك التصريحات البريطانية، قبل يومين من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا.وسعت بريطانيا إلى إبرام اتفاق تجارة حرة عبر الأطلسي منذ خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي العام 2021.لكن المفاوضات انهارت، ومن أسباب ذلك إحجام بريطانيا عن فتح حدودها أمام بعض المنتجات الزراعية الأمريكية.وأكد ستارمر الذي يتزعم حزب العمال لصحيفة فايننشال تايمز "طموحنا هو التوصل إلى اتفاق ما مع الولايات المتحدة، اتفاق تجاري. هذا هو تركيزنا".وأحرزت المفاوضات بين الولايات المتحدة وبريطانيا تقدما خلال رئاسة ترامب الأولى، لكنها تباطأت في عهد جو بايدن.وقد يسمح بدء المحادثات الجديدة لبريطانيا النفاد من تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20% على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة.وقال ستارمر لبوليتيكو الجمعة "لم يحصل التنصيب بعد، لذا دعونا نرى ما هي القرارات عندما نصل إلى تلك المرحلة".وتابع "لقد كنت واضحًا أننا نود إجراء مناقشات حول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة".وأكد ستيفن مور، أحد أقدم مستشاري ترامب الاقتصاديين، لهيئة الإذاعة البريطانية في نوفمبر أن المملكة المتحدة يجب أن تتماشى مع النموذج الاقتصادي الأميركي "للمشاريع الحرة".وأشار الى أن "هذا من شأنه أن يحفز رغبة إدارة ترامب في إبرام اتفاق التجارة الحرة مع المملكة المتحدة".