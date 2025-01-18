الامارات | مواجهات صعبة تنتظر فرق الصدارة في «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق العربي ضيفاً على الفجيرة عند الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في اختبار صعب للفريقين، إذ يتصدر العربي المسابقة برصيد 26 نقطة، فيما يملك الفجيرة 20 نقطة في المركز الثالث.

وفي التوقيت نفسه يستضيف الجزيرة الحمراء حتا، في مباراة يبحث فيها حتا صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة عن الدخول في المربع الذهبي، لكنه سيواجه منافساً صعباً يتواجد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، إذ يمتلك أسلوباً دفاعياً مميزاً، ومهاجمين يجيدون الهجمات المرتدة.

وتختتم منافسات اليوم بالمباراة الثالثة التي ستُقام عند الساعة الخامسة والربع وتجمع الظفرة مع ضيفه الإمارات، ويطمح الظفرة الذي يتواجد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام حتا بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما يتواجد فريق الإمارات في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.