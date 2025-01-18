الامارات | المغربي علاوي بطلاً للنسخة العربية الإفريقية من «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المغربي خافيير علاوي بالنزال الرئيس للنسخة العربية الإفريقية المشتركة الـ56 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي انطلقت، أول من أمس، في صالة «سبيس 42» بأبوظبي، في أول منافسات الموسم الجديد 2025.

وجاء تتويج علاوي بلقب النزال الرئيس بعد فوزه على الأنغولي ديمارتي بينيا في الوزن الخفيف بعد نزال قوي بين الطرفين.

كما شهدت المنافسات أيضاً فوز الكاميروني جورليس دييا على المصري حسن مندور، والمغربية حسناء جابر على المصرية فريدة محمد، بالقاضية الفنية في وزن الذبابة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، محمد بن دلموج الظاهري، في تصريحات صحافية: «فخورون بهذا النجاح المتواصل لبطولة محاربي الإمارات، ومع انطلاقتها الجديدة في 2025، وضعت نفسها في المكانة التي تستحقها بمشاركة نخبة النجوم من جميع أنحاء العالم». وأضاف: «رأينا مستويات فنية عالية من جميع اللاعبين في مختلف النزالات، ونراهن على أن القادم سيكون أفضل، وأنه سيكون هناك جيل واعد من اللاعبين الإماراتيين خلال السنوات الخمس المقبلة، على مختلف منصات التتويج».