الامارات | مؤتمر الدفاع الدولي 2025 ينطلق 16 فبراير بمشاركة قادة وخبراء من أنحاء العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع مؤتمر الدفاع الدولي 2025 المصاحب لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع.

وتنظم المؤتمر مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ويقام في 16 فبراير المقبل في قصر الإمارات، أي قبل يوم من انطلاق معرض الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس).

ويؤكد هذا المؤتمر الدولي البارز، التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في مشهد الدفاع العالمي المتغير.

وسيشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة»، مجموعة متنوعة من الشخصيات، تتضمن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات الدفاعية، وقادة الصناعة، والمبتكرين، وممثلي الشركات متعددة الجنسيات.

ويشكل مؤتمر الدفاع الدولي 2025، منصة رئيسة لتعزيز التعاون العابر للحدود، وتأسيس شراكات طويلة الأمد، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون الدولي والابتكار في قطاع الدفاع.

ويتمتع المؤتمر بسجل حافل بالنجاح، ما رسّخ سمعته كواحد من أبرز المنتديات العالمية للحوار في مجال الدفاع والأمن. وقد لعبت نسخه السابقة دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وعرض أحدث الابتكارات، وصياغة مستقبل استراتيجيات الدفاع.