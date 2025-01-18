أجواء غائمة وأمطار محتملة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تسود خلال عطلة نهاية الأسبوع أجواء غائمة، ممطرة أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، وتشهد الدولة امتداد منخفض سطحي من الشرق، ومرتفعاً جوياً سطحياً من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على المناطق الجبلية بين 7 درجات و12 درجة مئوية. وأشارت تقارير المركز الوطني للأرصاد إلى أنه خلال شهر يناير تتأثر المنطقة بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، ويؤدي هذا إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع فرصة سقوط الأمطار.

وتفصيلاً، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.