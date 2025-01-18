شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار حوش المصباحي للخردة بدار سعد بعدن .. الأسباب+الضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر أمني في شرطة عدن أن الانفجار الذي حدث في منطقة البساتين بمديرية دار سعد قبل قليل أسفر عن إصابة ستة أشخاص، اثنان منهم بحالة خطيرة، وحالة وفاة واحدة". أفاد المصدر أن الانفجار وقع في حوش كبير يتبع للمصباحي مخصص لتخزين الحديد والخردة".. مشيرًا إلى أن الانفجار عند وصول شاحنة نوع (دينا) محملة بالخردة قادمة من محافظة أبين، فبعد قيام العمال بإنزال الحمولة إلى الأرض وقع الانفجار. وأوضح المصدر أنه وعلى الفور، وصلت شرطة البساتين وطوارئ شرطة دار سعد إلى الموقع بعد سماع الانفجار، واتخذت الإجراءات الأولية لتأمين المنطقة وبدء التحقيقات

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