وداعاً أسطورة الطريق.. .. تويوتا تعلن رسميًا إنهاء إنتاج سيارتها حبيبة الملايين مدى الحياة

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عدن - ياسمين التهامي - شركة تويوتا اليابانية الشهيرة غنية عن التعريف ولها جمهور كبير من المواطنين بالوطن العربي ويفضلون شراء الطرازات المختلفة التي تقوم السيارة بطرحها في الأسواق، وللأسف أعلنت الشركة مؤخرًا عن وقف نوع من إحدى طرازات السيارة، رغم أن هذه السيارات حصلت على شهرة كبيرة بالوطن العربي واستحسنها جميع المستخدمين، وللأسف اكتفت السيارة من إنتاج هذا الطرازات السنوات المنصرمة. وقف إنتاج سيارات GR Supra أعلنت شركة تويوتا رسميًا عن وقف إنتاج سياراتها الشهيرة الكوبيه الرياضية جي أر سبور GR Suora، وذلك رغم أن السيارة حققت نسب عالية من البيعات في كل دول العالم، وقد وضحت الشركة أنها اكتفت من إنتاج السيارة الفترة الماضية، وقد أعلنت عن وقف هذا النوع من السيارات عند إعلانها عن موديلين جديدين يخصان الشركة، وأتت السيارتين الجديدتان على النحو التالي: تويوتا موديل A90 Final Edition. تويوتا Light weight Evo. مواصفات سيارات تويوتا الجديدة بينا لكم أنه تقرر وقف إنتاج سيارات GR Supra واكتفت الشركة من إنتاج هذه السيارات، وقد قامت بطرح طرازين جديدان من السيارات، وأعلنت عن مواصفاتهم والتي تأتي على النحو التالي: مواصفات تويوتا موديل A90 Final Edition وهذه السيارة تأتي بمواصفات قياسية خاصة، حيث تعتمد في قوتها على محرك 6 الأسطوانات من سعة 3 لتر، ويقوم بإنتاج قوة 435 حصان، وهذا ما جعلها أقوى سيارة موجودة بالسوق بالوقت الحالي. تم إجراء عدد من التعديلات والتحسينات على هذه السيارة، وقد راعت الشركة تحسين الخصائص الأيروديناميكية لها. السيارة تأتي بطلاء من اللون الأسود المنطفئ. يوجد بالسيارة جناح خلفي مصنوع من الكربون مع فتحات تهوية مصنوعة من ألياف الكربون. جُهزت السيارة بمجموعة تعليق من الشركة Akrapoviv، بينما فرش من ألكانتارا بالمقاعد الرياضية للسيارة. مواصفات تويوتا Light weight Evo. تأتي السيارة بعدد من المواصفات المميزة، والتي منها أنها خفيفة للغاية، حيث مصنوعة من ألياف الكربون، مع وجود أغطية جديدة للعجلات. يوجد رفارف جديدة للسيارة على المحور الأمامي. يوجد بالسيارة أيضًا مكابح كبيرة،. عجلات السيارة من قياس 19 بوصة. مصنوعة مقاعد السيارة من فرش ألكانتارا بالإضافة إلى خيوط حياكة حمراء اللون وأيضًا الحليات الموجودة بالمقصورة الداخلية من اللون الأحمر.

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