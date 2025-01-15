الأمن العام: سنباشر اعتبارًا من 20 كانون الثاني إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 20/01/2025 إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين المقبولين طلباتهم للتطوع برتبة مأمور متمرن، وذلك بمعدل /300/ مرشح يومياً في مضمار ملعب برج حمود.

وطلبت الى المرشحين عند تقدمهم لإجراء الإختبارت الرياضية، الحضور إلى مكان الإختبار مصطحبين معهم ما يلي:

- ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي).

- إيصال الترشيح.

- الذين فقدوا إيصال وتصريح الطبيب التقدم من اللجنة بمستندات هوية ثبوتة للتأكد من هويتهم.