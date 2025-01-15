أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 20/01/2025 إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين المقبولين طلباتهم للتطوع برتبة مأمور متمرن، وذلك بمعدل /300/ مرشح يومياً في مضمار ملعب برج حمود.
وطلبت الى المرشحين عند تقدمهم لإجراء الإختبارت الرياضية، الحضور إلى مكان الإختبار مصطحبين معهم ما يلي:
- ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي).
- إيصال الترشيح.
- الذين فقدوا إيصال وتصريح الطبيب التقدم من اللجنة بمستندات هوية ثبوتة للتأكد من هويتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: سنباشر اعتبارًا من 20 كانون الثاني إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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